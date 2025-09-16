Эксперт: сбой в работе Starlink — важный урок для России

Журналист Головнев: сбой Starlink говорит о важности создания систем связи в РФ

Кратковременный глобальный сбой спутникового интернета Starlink говорит о важности создания в России собственных передовых систем связи. Такое мнение высказал обозреватель Tsargrad.tv Илья Головнев.

«У России есть перспективные проекты, такие как система «Рассвет», которую планируют развернуть уже к концу 2026 года. Это шаг в правильном направлении, ведь СВО показала: без надежной связи ни один план не сработает», — подчеркнул обозреватель.

Сбой в работе Starlink был зафиксирован накануне по всему миру, число обращений составило порядка 50 тыс.

По данным аналитического портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, больше всего проблем с сетью возникло у пользователей из Луганской народной республики, Украины, Псковской и Запорожской областей. При этом хуже всего интернет работал у владельцев устройств на Android.

Ранее военный эксперт рассказал, как отказ Starlink может повлиять на ситуацию в зоне СВО.