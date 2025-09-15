На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме прокомментировали начало действия безвизового режима КНР для россиян

Депутат Бутина: безвизовый режим КНР с РФ стал большим шагом к развитию отношений
true
true
true
close
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Решение китайского правительства о введении пробного формата безвизового режима с Россией с 15 сентября получило большую поддержку среди китайцев. Такой информацией с «Газетой.Ru» поделилась член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

«Буквально на этих выходных я принимала участие в Международном парламентском форуме «Развитие глобального партнерства для совместного обеспечения устойчивого развития» в городе Урумчи и могу сказать, что китайская сторона очень заинтересована в безвизовом режиме с Россией», — сказала депутат.

Она добавила, что обсуждаются и дальнейшие шаги, кроме безвизового режима, в частности, упрощение и улучшение таможенного законодательства.

«Все мы понимаем, что экономика первична. России и Китаю вслед за введением безвизового режима, который стал первым большим шагом, необходимо продолжить движение по этому треку. Нужна дальнейшая проработка таможенного законодательства», — заключила Бутина.

15 сентября вступает в силу безвизовый режим между Россией и Китаем. Россияне смогут находиться в КНР по обычному загранпаспорту до 30 суток.

Ранее стало известно, сколько стоит путевка в Китай для россиян.

