Собянин рассказал о строительстве городского вокзала «Серп и Молот»

Собянин: вокзал Серп и Молот будет одним из крупнейших транспортных хабов

Городской вокзал «Серп и Молот» станет одним из крупнейших транспортных хабов столицы, объединив удобной пересадкой МЦД-2, МЦД-4, станции метро «Римская» и «Площадь Ильича», а также наземный транспорт. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети MAX.

«Городской вокзал строится практически с нуля — на месте устаревших платформ будет новое пространство, отвечающее самым современным требованиям комфорта», — заявил он.

Собянин отметил, что создание вокзала станет для 200 тыс. жителей районов Лефортово и Таганский новой точкой для ежедневных поездок. Он подчеркнул, что на данный момент на вокзале проводятся монтаж металлоконструкций и инженерных сетей, а также отделка платформ гранитом.

Помимо этого, после завершения основных работ планируются работы по благоустройству прилегающей территории, чтобы у москвичей и гостей города появилось новое место для отдыха.

Мэр отметил, что на данный момент строительство нового строения выполнено на 40%.

Ранее Путин и Собянин запустили движение по новому участку метро в Москве.