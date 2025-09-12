На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США предложили ЕС и G7 ввести пошлины против Китая и Индии

США призвали ЕС и G7 ввести пошлины против Китая и Индии за импорт нефти у РФ
Global Look Press

Министерство финансов Соединенных Штатов призвало страны Европейского союза (ЕС) и участников «Большой семерки» (G7) ввести «существенные пошлины» в отношении КНР и Индии с целью принуждения их к прекращению закупок российской нефти до завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Мы ясно дали понять нашим союзникам в ЕС: если они действительно хотят завершить конфликт, им нужно присоединиться к нам и ввести значительные пошлины, которые будут отменены в день окончания войны», — заявил представитель минфина в комментарии агентству.

Согласно информации, опубликованной Financial Times, Вашингтон предлагает установить тарифные ставки в диапазоне от 50% до 100%. Собеседник агентства также уточнил, что в рамках данной стратегии Минфин США инициировал проведение встречи министров финансов стран G7 для обсуждения усилий по урегулированию украинского конфликта.

10 сентября президент США Дональд Трамп потребовал от ЕС ввести 100%-ные пошлины против союзников России.

Ранее Трамп признал потерю влияния над Россией и Индией.

Тарифные войны Трампа
