Трамп назвал следующий город, где правительство будет бороться с преступностью

Трамп допустил привлечение армии для борьбы с преступностью в Мемфисе

Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что следующим городом, где правительство будет бороться с преступностью, будет Мемфис (штат Теннесси).

«Мы собираемся в Мемфис. Я объявляю об этом прямо сейчас», — сказал он.

Глава Белого дома добавил, что готов направить силы Национальной гвардии и при необходимости армию в Мемфис для борьбы с ростом преступности.

До этого телеканал Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что США намерены мобилизовать 1,7 тыс. военнослужащих Национальной гвардии. Данные силы будут направлены для оказания помощи Министерству внутренней безопасности в 19 штатах с целью противодействия преступности и нелегальной миграции.

В список штатов, где будет развернуто подкрепление Нацгвардии, входят: Алабама, Арканзас, Флорида, Джорджия, Айдахо, Индиана, Айова, Луизиана, Небраска, Невада, Нью-Мексико, Огайо, Южная Каролина, Южная Дакота, Теннесси, Техас, Юта, Вирджиния и Вайоминг.

Ранее войска Нацгвардии вошли в Вашингтон по приказу Трампа.