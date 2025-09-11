На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эпизод «Южного парка» с Чарли Кирком убрали из эфира

Серию «Южного парк» с Чарли Кирком убрали после его кончины
Cheney Orr/Reuters

Канал Comedy Central отменил трансляцию серии «Южного парка» с консервативным политиком Чарли Кирком. Об этом сообщает eu.azcentral.

Телеканал начал повторный показ 27 сезона мультсериала «Южный парк» в выходные. Упоминание Кирк появляется во второй серии «Got a Nut». Один из главных героев Эрик Картман появляется в его образе. Эпизод был заменен в эфире на первый — «Sermon on the Mount». Остальные серии были показаны в хронологическом порядке.

Кирк получил огнестрельное ранение в шею во время выступления в Университете долины Юта 10 сентября. Консервативного активиста госпитализировали в критическом состоянии, несмотря на усилия врачей, он не выжил. 11 сентября Трамп сообщил, что Кирка не стало.

В июле 27-й сезон мультсериала «Южный парк» начался с критики президента США Дональда Трампа. В премьерном эпизоде «Нагорная проповедь» президент США общается с постоянным участником сериала Сатаной.

В эпизоде говорится о судебном иске Трампа против Paramount, отмене «Позднего шоу со Стивеном Кольбером», воук-культуре и многом другом. В отличие от других персонажей, Трамп изображен в виде настоящей фотографии президента США на анимированном теле. Таким же образом создатели сериала показали Саддама Хусейна в полнометражном фильме «Южный парк: Большой, длинный и необрезанный». В картине Хусейн также имел связь с Сатаной.

Ранее Стивен Кинг назвал Трампа опасным.

