Дума рассмотрит запрет въезда в РФ семей трудовых мигрантов

В Думу внесли проект о запрете въезда в РФ семей трудовых мигрантов
Depositphotos

Госдума РФ рассмотрит законопроект о запрете въезда в РФ семей трудовых мигрантов. ОБ этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что законопроект внесла на рассмотрение группа депутатов фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с председателем партии Сергеем Мироновым.

Проект предполагает, что член семьи иностранца, работающего в РФ, не будет иметь право на въезд и пребывание в стране. Ограничение не будет затрагивать граждан Белоруссии.

«Принятие федерального закона позволит снизить миграционный приток на 15-20% за счет исключения членов семей низкоквалифицированных мигрантов», — говорится в пояснительной записке.

Депутаты считают, что это позволит снизить нагрузку на социальную инфраструктуру и бюджетные расходы на образование, а также здравоохранение и социальное обеспечение.

Председатель партии Миронов добавил, что закон позволит перейти к вахтовой системе работы мигрантов в России.

4 сентября руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев, замруководителя фракции Сардана Авксентьева и депутат Амир Хамитов направили запрос в адрес министра внутренних дел Владимира Колокольцева с предложением ввести платный режим пребывания в РФ для неработающих семей мигрантов.

По словам представителей фракции, это позволит сбалансировать интересы государства и общества, увеличить неналоговые доходы бюджета и стимулировать легальное трудоустройство.

Ранее были названы последствия введения квот при трудоустройстве мигрантов.

