На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Венгрии анонсировали подписание контракта на покупку газа у Запада

Сийярто: Венгрия подпишет долгосрочный контракт на покупку газа у Запада
true
true
true
close
Global Look Press

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что подпишет долгосрочный контракт на покупку газа у Запада.

«Чем больше маршрутов, чем больше газа мы сможем закупать, тем в большей безопасности мы будем. Поэтому сегодня мы подписываем новый долгосрочный контракт на закупку природного газа», — написал дипломат.

По словам Сийярто, это будет самый долгосрочный контракт Венгрии на покупку природного газа с западного направления. Министр отметил, что его страна всегда прилагала усилия для диверсификации поставок, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится.

1 сентября Сийярто заявил, что его страна с начала года получила из России более 5 млрд кубометров газа. Он отметил, что никогда до этого по газопроводу «Турецкий поток» в Венгрию не поступало столько газа за год, как в текущем. По словам министра, в день из России в Венгрию поступает рекордный объем газа — около 21 миллиона кубометров.

Ранее в Венгрии оценили запасы газа на зиму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами