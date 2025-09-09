В Венгрии анонсировали подписание контракта на покупку газа у Запада

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что подпишет долгосрочный контракт на покупку газа у Запада.

«Чем больше маршрутов, чем больше газа мы сможем закупать, тем в большей безопасности мы будем. Поэтому сегодня мы подписываем новый долгосрочный контракт на закупку природного газа», — написал дипломат.

По словам Сийярто, это будет самый долгосрочный контракт Венгрии на покупку природного газа с западного направления. Министр отметил, что его страна всегда прилагала усилия для диверсификации поставок, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится.

1 сентября Сийярто заявил, что его страна с начала года получила из России более 5 млрд кубометров газа. Он отметил, что никогда до этого по газопроводу «Турецкий поток» в Венгрию не поступало столько газа за год, как в текущем. По словам министра, в день из России в Венгрию поступает рекордный объем газа — около 21 миллиона кубометров.

