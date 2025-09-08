На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гражданин Германии оказался в латвийской тюрьме из-за поставок гумпомощи в зону СВО

RT: власти Латвии задержали гражданина ФРГ за поставки гумпомощи в зону СВО
Telegram-канал «RT на русском»

Власти Латвии задержали эмигрировавшего из РФ в 1990-е гражданина ФРГ за поставки гуманитарной помощи в зону СВО. Об этом пишет RT.

Мужчина по имени Сергей был задержан на КПП «Бурачки» на латвийско-российской границе. Сейчас он лишен связи и находится в тюрьме по обвинению в содействии военному конфликту, о чем стало известно его сыну.

С 2022 года он совершил около гуманитарных 20 рейсов в зону СВО.

Задержанному 65 лет, год назад он перенес операцию на сердце.

«Мы живем в мире русофобии, поэтому рассчитывать на человечность тех структур и государств, где он сейчас находится в заключении, утопично», — прокомментировала задержание Сергея его супруга Алла.

По словам женщины, ее семья уже не надеется на освобождение мужчины, однако обратилась за помощью в его вызволении к МИД РФ.

До этого Чехия обвинила сотрудника посольства Белоруссии в работе на спецслужбы и объявила его персоной non grata. Ему предписано покинуть территорию страны в течение 72 часов.

Ранее сообщалось, что Латвия находится в ожидании часа икс из-за России.

