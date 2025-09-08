На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посла Аргентины вызвали в МИД РФ из-за обвинений Москвы в шпионаже

МИД РФ вызвал посла Аргентины после обвинений Москвы в шпионаже
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Министерство иностранных дел России вызвало посла Аргентины в Москве Энрике Игнасио Ферреру Виейру из-за обвинений в адрес РФ в шпионаже. Информация об этом появилась на сайте российского МИД.

Речь идет о словах министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич, которая заявила, что Россия якобы прослушивает телефонные разговоры в аргентинском президентском дворце с целью дестабилизировать политическую обстановку в стране.

«До сведения посла Аргентины доведено, что российская сторона решительно отвергает указанные утверждения члена правительства Аргентины; заявлено, что они не содержат каких-либо доказательств», — говорится в сообщении МИД.

Также внешнеполитическое ведомство призвало Буэнос-Айрес дать разъяснения по поводу высказываний Буллрич.

28 августа сообщалось, что популярность кабмина, сформированного президентом Аргентины Хавьером Милеем, существенно снизилась после обнародования аудиозаписи, спровоцировавшей антикоррупционное разбирательство. Достоянием общественности стала аудиозапись, на которой на тот момент глава агентства по делам инвалидов Диего Спагнуоло жаловался на коррупцию.

По его словам, в преступную схему были вовлечены сестра президента Карина Милей, занимающая должность секретаря канцелярии главы государства, а также заместитель секретаря по институциональным вопросам Эдуардо Менем.

Ранее сообщалось, что МИД Белоруссии вызвал поверенного в делах Польши в связи с задержанием шпиона.

