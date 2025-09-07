Госсовет Крыма вынесет на обсуждение незаконность признания передачи Крыма УССР

Крымский парламент готов вновь поднять вопрос о признании незаконной передачу Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году, как только для этого появится подходящий момент. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ)

«Мы такую инициативу выдвинули и готовы ее повторить. Мы считаем этот вопрос с исторической точки зрения очень правильным», — сказал политик.

Константинов убежден, что правомерность возвращения Крыма в состав России в 2014 году можно доказать, опираясь на архивные документы. Он подчеркнул, что часто используется тезис о незаконной передаче Крыма, но его необходимо подкрепить доказательствами.

«Решение было принято в тот период совершенно необъяснимо. Были нарушены все конституционные нормы Советского Союза», — добавил парламентарий.

Передача Крымской области из РСФСР в УССР была оформлена указом президиума Верховного совета СССР от 19 февраля 1954 года.

Ранее Трамп оценил перспективы возвращения Крыма Украине.