Пушков заявил, что Макрон защищает интересы не французов, а глобалистов

Президент Франции Эммануэль Макрон защищает цели приведших его к власти глобалистов, он никогда не защищал самих французов. Об этом в своем Telegram-канале заявил член конституционного комитета Совета федерации Алексей Пушков.

Он отметил, что за два года до президентских выборов во Франции 80% французов не доверяют Макрону, а поддерживают его только 15% населения. Сенатор назвал это логичным.

«Макрон никогда не защищал и не защищает интересы французов, за исключением узкого слоя финансовой антинациональной элиты, а всегда защищал интересы глобалистов, приведших его к власти», — написал Пушков.

Он добавил, что Франция всегда была «вторична» для ее нынешнего президента.

27 августа лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Макрон использует образ «русских-людоедов» для манипуляции общественным мнением и сохранения власти. По его словам, нынешняя французская администрация систематически использует «российскую карту» для объяснения внутренних проблем — от Brexit до нашествия постельных клопов.

