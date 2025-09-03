Порошенко опубликовал ссылку на свой канал после призыва запретить Telegram

Порошенко призвал подписываться на его канал после слов о запрете Telegram

Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в комментарии к своей публикации в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) призвал пользователей интернета подписываться на его Telegram-канал, однако незадолго до этого требовал запретить мессенджер на территории страны. На это обратило внимание издание «Украинская правда».

3 сентября Порошенко выступил в Верховной раде с требованием немедленно заблокировать мессенджер Telegram на территории Украины. По данным издания, видео с этим выступлением опубликовал на своей странице в Facebook Порошенко, а в комментарии к нему дал ссылку на свой канал в мессенджере. На данный момент этот пост недоступен.

По мнению бывшего президента Украины, Telegram был использован для организации покушения на экс-спикера украинского парламента Андрея Парубия. Порошенко подчеркнул, что действия по блокировке мессенджера должны быть предприняты незамедлительно.

Порошенко создал свой Telegram-канал в 2019 году, когда еще был президентом Украины. По состоянию на 3 сентября 2025 года, все посты в нем удалены, кроме ссылки на «закрытый канал».

Ранее в Telegram появилось много новых функций.