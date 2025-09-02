Подоляка: карта Украины с Одессой и Николаевом в составе России «могла быть актуальной»

Подоляка: карта Украины с брифинга Герасимова уже могла бы быть актуальной

Карта Украины с брифинга главы Генштаба РФ Валерия Герасимова, где Николаевская и Одесская области включены в состав России, могла быть актуальной. Об этом в своем Telegram-канале заявил блогер Юрий Подоляка.

«Могла бы эта карта быть уже актуальной. Могла, но не смогла. К моему глубокому сожалению», — подчеркнул он.

1 сентября в сети распространилось фото необычной карты, висевшей на стене во время брифинга начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова; изображенные на ней Николаевская и Одесская области включены в состав России.

Весь юг Украины на карте обозначен как часть России, а граница проведена по Винницкой и Кировоградской областям.

Брифинг, о котором идет речь, прошел 30 августа. В ходе него Герасимов сообщил, что стратегическая инициатива в конфликте на Украине полностью у российских военных, которые освободили более 3,5 тыс. кв. км территории и десятки населенных пунктов.

