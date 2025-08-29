Зеленский отказался от идеи создания буферной зоны

Украинский лидер Владимир Зеленский отверг идею создания буферной зоны на границе с РФ. Глава государства высказался о данной инициативе в ходе брифинга, который транслировался телеканалом «Общественное. Новости».

По словам политика, представители США и европейских стран неоднократно предлагали создать буферную зону протяженностью от 40 до 100 км между Украиной и РФ. Он выразил уверенность, что такие инициативы исходят от тех, кто не понимает, каким образом в данный момент ведутся боевые действия.

«Сегодня тяжелое вооружение и так у нас находится [на расстоянии] 10 и более километров одно от другого, потому что все поражается дронами. Эта буферная зона <...> уже существует», — сказал Зеленский.

28 августа газета Politico со ссылкой на пять европейских дипломатов сообщила, что чиновники в странах региона обсуждают возможность создания буферной зоны в рамках урегулирования конфликта на Украине. Речь идет о буферной зоне протяженностью 40 км, которая будет располагаться между позициями российских и украинских войск. Как отметили авторы статьи, США не участвуют в обсуждении этой инициативы.

При этом численность военных, необходимых для патрулирования границы буферной зоны, пока остается под вопросом. Европейские чиновники предлагают направить от 4 тыс. до 60 тыс. военнослужащих, основную часть которых должны составить представители Вооруженных сил Великобритании и Франции.

Ранее в МИД РФ высказались о предложениях Запада по гарантиям безопасности для Украины.