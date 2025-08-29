На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский отказался от идеи создания буферной зоны

Зеленский отверг идею создания буферной зоны между РФ и Украиной
true
true
true
close
Alina Smutko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский отверг идею создания буферной зоны на границе с РФ. Глава государства высказался о данной инициативе в ходе брифинга, который транслировался телеканалом «Общественное. Новости».

По словам политика, представители США и европейских стран неоднократно предлагали создать буферную зону протяженностью от 40 до 100 км между Украиной и РФ. Он выразил уверенность, что такие инициативы исходят от тех, кто не понимает, каким образом в данный момент ведутся боевые действия.

«Сегодня тяжелое вооружение и так у нас находится [на расстоянии] 10 и более километров одно от другого, потому что все поражается дронами. Эта буферная зона <...> уже существует», — сказал Зеленский.

28 августа газета Politico со ссылкой на пять европейских дипломатов сообщила, что чиновники в странах региона обсуждают возможность создания буферной зоны в рамках урегулирования конфликта на Украине. Речь идет о буферной зоне протяженностью 40 км, которая будет располагаться между позициями российских и украинских войск. Как отметили авторы статьи, США не участвуют в обсуждении этой инициативы.

При этом численность военных, необходимых для патрулирования границы буферной зоны, пока остается под вопросом. Европейские чиновники предлагают направить от 4 тыс. до 60 тыс. военнослужащих, основную часть которых должны составить представители Вооруженных сил Великобритании и Франции.

Ранее в МИД РФ высказались о предложениях Запада по гарантиям безопасности для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами