Стало известно, как ЕС усилит давление на Россию после удара по Киеву

Euractiv: ЕС расширит санкции против России после ударов по Киеву

Страны Европейского союза обсуждают ужесточение ограничительных мер против Российской Федерации в рамках готовящегося 19-го пакета санкций на фоне российского удара по Киеву в ночь на 28 августа. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на документы.

Новый пакет коснется теневого флота, который Россия якобы использует при перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. Министры стран Европейского союза обсудят возможность расширить рестрикции против предполагаемых участников «экосистемы» теневого флота — операторов, трейдеров, нефтеперерабатывающих заводов, портов, фирм, управляющих судами, говорится в сообщении.

По данным Euractiv, в новый пакет санкций могут попасть предприятия, базирующиеся в Китае и Индии. Издание напоминает, что в списке уже находятся индийский нефтеперерабатывающий завод и два китайских банка; но теперь его могут значительно расширить.

До этого сообщалось, что глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала ввести вторичные санкции против поставок российской нефти, подобные американским пошлинам.

Ранее Трамп объяснил, почему не торопится вводить санкции против России.