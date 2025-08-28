На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше анонсировали переговоры Навроцкого с Трампом

Канцелярия президента Польши: 3 сентября Навроцкий встретится с Трампом в США
Aleksandra Szmigiel/Reuters

Президент Польши Кароль Навроцкий на следующей неделе посетит столицу США, где встретится с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом журналистам сообщил глава бюро международной политики канцелярии главы республики Марчин Пшидач, передает РИА Новости.

Он рассказал, что переговоры запланированы на 3 сентября.

«Поездка [в Вашингтон] начнется с визита в Белый дом, с разговора непосредственно с президентом США Дональдом Трампом сначала в узком кругу, а потом в составе делегаций», — уточнил Пшидач.

По его словам, Навроцкий после завершения поездки в американскую столицу отправится в Рим и затем в Ватикан. Здесь он проведет встречу с папой Римским Львом XIV. Также польский лидер намерен посетить Литву и Финляндию.

6 августа в зале пленарных заседаний парламента Польши состоялась инаугурация Кароля Навроцкого. По этому случаю Трамп направил новому польскому лидеру подарок — копию американского орла, который является гербом США. Комментируя ситуацию, Пшидач заявил, что этот жест хозяина Белого дома показывает тесные отношения между главами двух государств.

Ранее Навроцкий заявил о планах создать сильнейшую армию НАТО в Европе.

