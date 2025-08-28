На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европарламенте прокомментировали слова Каллас об ударах по объектам в РФ

Депутат ЕП Вилимски: слова Каллас о правомерности ударов по РФ — эскалация
true
true
true
close
IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

Депутат Европарламента (ЕП) от Австрийской партии свободы (АПС) Гаральд Вилимски в комментарии для портала Heute назвал слова главы евродипломатии Каи Каллас об ударах по объектам на территории РФ эскалацией и абсурдом.

Таким образом он прокомментировал слова Каллас о том, что Украина якобы имеет право бить по объектам в России.

«Высказывания представителя ЕС Каллас в пользу нанесения Украиной ударов по военным целям в России невозможно превзойти по абсурду и трагичности. Это эскалация», — подчеркнул Вилимски.

Он уточнил, что в Европарламенте шла речь о поставках вооружений и финансовой помощи Украине, но призывы использовать оружие для ударов по территории РФ являются «безответственным и пожароопасным шагом».

28 августа глава евродипломатии Кая Каллас на своей странице в соцсети Х резко отреагировала на массированный удар ВС РФ по территории Украины.

Она также призвала Москву начать переговоры.

Ранее Зеленский обратился к Китаю и Венгрии из-за действий России.

