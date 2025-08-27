На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснил, почему Трамп торопится решить украинский вопрос

Политолог Крутаков: Украина мешает Трампу начать противостояние с Китаем
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Политолог Леонид Крутаков в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о готовности начать экономическое противостояние с Россией из-за Киева. По мнению эксперта, американский лидер торопится решить украинский вопрос, чтобы полноценно переключиться на Китай.

«США озвучивают, что Китай — их главный оппонент и геополитический противник. И без какого-то решения, пусть половинчатого, пусть временного, на украинском треке США не могут чувствовать себя уверенными в конфликте с Китаем. Им обязательно нужно Россию втянуть назад в свое долговое пространство, в свою финансовую систему», — сказал Крутаков.

Вашингтон рано или поздно пойдет на конфликт с Пекином, это лишь вопрос времени, считает он.

Накануне Трамп сообщил о готовности к экономической войне с РФ в случае отсутствия урегулирования конфликта с Украиной. По его словам, она может быть «плохой, очень плохой для России».

Ранее Уиткофф заявил, что США хотят завершить конфликт на Украине до конца года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами