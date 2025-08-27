Эксперт объяснил, почему Трамп торопится решить украинский вопрос

Политолог Леонид Крутаков в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о готовности начать экономическое противостояние с Россией из-за Киева. По мнению эксперта, американский лидер торопится решить украинский вопрос, чтобы полноценно переключиться на Китай.

«США озвучивают, что Китай — их главный оппонент и геополитический противник. И без какого-то решения, пусть половинчатого, пусть временного, на украинском треке США не могут чувствовать себя уверенными в конфликте с Китаем. Им обязательно нужно Россию втянуть назад в свое долговое пространство, в свою финансовую систему», — сказал Крутаков.

Вашингтон рано или поздно пойдет на конфликт с Пекином, это лишь вопрос времени, считает он.

Накануне Трамп сообщил о готовности к экономической войне с РФ в случае отсутствия урегулирования конфликта с Украиной. По его словам, она может быть «плохой, очень плохой для России».

Ранее Уиткофф заявил, что США хотят завершить конфликт на Украине до конца года.