Президент Чехии Павел: рано считать, что мир на Украине близок

Усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине важны, однако рано считать, что мир на территории республики близок. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел во время выступления перед послами страны, передает ČTK.

Павел подчеркнул, что действия Трампа являются важным сдвигом, однако преждевременно думать о мирном завершении конфликта Москвы и Киева.

«Кроме того, как отметил чешский президент, в современном мире постепенно формируется коалиция авторитарных стран, которую объединяет, в том числе, заинтересованность в ослаблении мирового порядка», — цитирует ČTK главу государства.

Накануне спецпредставитель президента США Кит Келлог понадеялся, что следующий день независимости Украины, который отмечается 24 августа, пройдет в мирное время. Он заявил, что все стороны «очень серьезно работают» над мирным процессом. Келлог также выразил надежду, что в ближайшем будущем можно будет «дойти до гарантий безопасности», и работа над ними продолжается.

Спецпосланник Трампа также указал, что на Украине происходит самый крупный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны.

Ранее Трампу посоветовали применить против России «его самую эффективную стратегию».