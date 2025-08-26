На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти ЮАР предупредили женщин о сомнительных вакансиях в России

Bloomberg: в ЮАР предостерегли женщин от сомнительных предложений о работе в РФ
Depositphotos

Министерство по делам женщин при президенте ЮАР призвало молодых граждан быть бдительными и не принимать сомнительных предложений о работе в России, которые распространяются в соцсетях. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что женщинам от 18 до 22 лет предлагается работа на заводе по производству беспилотников. Особое опасение у властей ЮАР вызывает тот факт, что эти «вакансии» в сети рекламируют известные личности, что делает их особенно привлекательными для молодежи.

Комментаторы в соцсетях поспешили обвинить Россию в «торговле людьми» и «эксплуатации». В некоторых СМИ распространяется информация, что иностранные граждане якобы подвергаются в РФ принудительному труду и сталкиваются с нарушением своих прав.

На сообщения о том, что Россия якобы привлекает женщин из ЮАР для работ по сборке беспилотников, отреагировало российское посольство в республике в соцсети Х. В диппредставительстве заявили, что эта информация является «необоснованными обвинениями» в адрес РФ.

Ранее в ЮАР начали расследовать случаи махинаций при трудоустройстве в России.

