Зеленский выслушал доклад премьера Свириденко

Президент Украины Владимир Зеленский выслушал доклад премьер-министра республики Юлии Свириденко о сотрудничестве с Норвегией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам президента, премьер-министр осветила вопросы сотрудничества с Норвегией, которые касаются подготовки к отопительному сезону и продления грантовой помощи на закупку природного газа. Эти аспекты, по мнению Зеленского, имеют важное значение в текущей международной повестке дня.

Кроме того, он обсудил со Свириденко компенсацию людям, потерявшим имущество, а также обновления правила пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

До этого в Верховную раду Украины внесли законопроект о разрешении выезда за границу мужчинам младше 24 лет. Тогда Зеленский предлагал правительству упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев в возрасте до 22 лет.

Ранее Свириденко ответила на слухи о том, что ее брат живет за границей.