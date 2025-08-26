На Украине отработали сценарий тотального контроля населения. Об этом заявил депутат Николаевского горсовета Максим Невенчанный в эфире шоу американского журналиста Рика Санчеса на RT.

По словам Невенчанного, люди на Украине лишены прав, однако продолжают делать вид, что в стране демократия. Депутат выразил уверенность, что такой сценарий будут тиражировать на другие страны.

Кроме того, парламентарий сравнил правительство Украины с «уличным националистом», который выполняет задачи по требованию Еврокомиссии и западных спецслужб, чтобы принудить страны к определенным действиям. Например, одной из таких провокаций депутат назвал атаки на нефтепровод «Дружба».

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна отвергает угрозы Украины и считает удары ВСУ по «Дружбе» нападением на ее суверенитет. По его словам, Украина посягнула на безопасность венгерского энергоснабжения, что следует расценивать как посягательство на суверенитет. Сийярто подчеркнул, что «война, к которой Венгрия не имеет никакого отношения», не является основанием для нарушения ее суверенитета. Будапешт призвал Зеленского прекратить угрожать Венгрии и атаковать «Дружбу».

Ранее Украине предрекли массовое бегство населения после окончания СВО.