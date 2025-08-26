В Госдуме оценили итоги летнего этапа СВО

Завершающийся летний этап специальной военной операции продемонстрировал доминирование России, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» член комитета по обороне Государственной думы РФ Виктор Соболев. Как отметил собеседник издания, инициатива по-прежнему за Москвой, и даже новые планы ЕС по военной помощи Украине не изменят соотношение сил.

«Летняя кампания прошла более активно, чем другие, в том числе зимняя, — подчеркнул Соболев. — Российские вооруженные силы освободили множество населенных пунктов. Поэтому что можно сказать? Практически на всех направлениях есть движение — но, конечно, не столь активное, как хотелось бы. Пока еще не освобождена полностью Донецкая Народная Республика, Запорожье, Херсонская область. Но в целом летняя кампания вполне успешна».

По мнению депутата, осенний сезон не должен внести серьезных корректив в ход СВО.

«Осень, тем более здесь, на юге, будет бархатная и хорошая: сентябрь, октябрь. В ноябре уже начнутся дожди, но в любом случае необходимо двигаться дальше, достигать целей СВО, окончательно освобождать те субъекты, которые вошли в состав России по Конституции. И, конечно, решать общие задачи, прежде всего, по созданию зоны безопасности, чтобы российские населенные пункты, в том числе новые, никто и никогда не обстреливал из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня (РСЗО)», — подчеркнул Соболев.

Что же касается новых оружейных поставок Украине, то, напомнил депутат, они и так идут непрерывно.

«Нужно наносить больше ударов по тем объектам инфраструктуры, через которые поступает западное вооружение. Это прежде всего мосты, железнодорожные тоннели, станции, порты и аэродромы. И тогда этого оружия будет значительно меньше попадать на линию боевого соприкосновения», — резюмировал собеседник издания.

