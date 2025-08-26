На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подоляка высмеял ложь Украины о действиях ВСУ на фронте

Военблогер Подоляка: в ВСУ задают вопросы командирам из-за штурмов в никуда
Офис Президента Украины

Военнослужащие ВСУ задаются вопросами о бессмысленности штурмов «в никуда», Киев отправляет солдат на заведомо проигрышные операции. Об этом в своем Telegram-канале заявил военблогер Юрий Подоляка.

«С каждым днем все интереснее и интереснее читать околовоенные ресурсы противника, которые задают своему командованию по поводу «контрнаступа» ВСУ на Покровском участке фронта все больше и больше вопросов», — подчеркнул он.

По словам военнблогера, 79-я бригада ВСУ «на днях якобы совершила «героический прорыв»» южнее Новоэкономического на Мирное. Однако фактически боевики ВСУ так и не смогли понять, с какой целью они туда «поперлись».

Украина, считает Подоляка, наносит «контрудары в никуда».

До этого советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявлял, что украинские военнослужащие в селе Камышеваха в Днепропетровской области попали в огневой мешок после того, как Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Запорожское.

25 августа пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что военнослужащие страны взяли под контроль Запорожское в Днепропетровской области. Задачу выполнили подразделения группировки войск «Восток».

Ранее форсирование российскими войсками реки Волчья в Днепропетровской области попало на видео.

