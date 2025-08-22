На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД России поздравили россиян с Днем Государственного флага

Захарова поздравила россиян с Днем Государственного флага
true
true
true
close
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале поздравила россиян с Днем Государственного флага РФ.

«Выступать под знаменем своей страны — это особая честь и ответственность. С праздником, с Днем Государственного флага России», — написала она.

К подписи она прикрепила фото, на котором стоит возле трибуны с микрофонами, а за ней — два больших флага Российской Федерации.

До этого сообщалось, что UGC-центр проведет акцию «Под одним флагом», в рамках которой россияне смогут появиться на медиаэкранах страны. В акции уже приняли участие участники СВО, актеры, спортсмены и другие россияне.

День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается в России 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации». День флага не является выходным.

Ранее россиянам рассказали, как поздравить родных и коллег с Днем государственного флага России.

