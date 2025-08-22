Оверчук оценил долю нацвалют в расчетах между Россией и Азербайджаном

Оверчук: доля рубля в расчетах РФ с Азербайджаном в январе-мае составила 79,8%

Москва и Баку в финансовых расчетах уверенно используют национальные валюты, при этом доля российского рубля в расчетах в период с января по май 2025 года составила 79,8%. Об этом заявил вице-премьер России, председатель российской части межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Азербайджаном Алексей Оверчук, чьи слова приводит РИА Новости.

«Во взаимной торговле мы уверенно опираемся на национальные валюты, в январе-мае 2025 года по внешнеторговым контрактам, торговля товарами между резидентами России и Азербайджана преобладал российский рубль, его доля составила 79,8%», — отметил чиновник.

В пятницу, 22 августа, в Астрахани состоялось 23-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Азербайджаном под совместным председательством Алексея Оверчука и вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева. В мероприятии приняли участие представители профильных ведомств обеих стран.

