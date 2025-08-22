В России описали последствия отказа США делиться разведданными с союзниками

Американская администрация пересматривает свои внешнеполитические приоритеты, что ведет к разногласиям с союзниками. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Так эксперт прокомментировал сообщения о решении Вашингтона не предоставлять разведданные по российско-украинским переговорам своим партнерам из альянса Five Eyes («Пять глаз»). В разведывательный блок, названный по количеству его членов, помимо США входят Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия.

«Американское решение является очевидным индикатором кризиса в многосторонних западных институтах, — отметил Кортунов. – И связан он с изменением фундаментальных задач внешней политики США. Альянс «Пять глаз» был создан с целью обмена разведывательной информацией, касающейся преимущественно проблем безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Но с течением времени он стал обретать иные функции, уделяя внимание и ситуации в Европе. Сейчас администрация президента Дональда Трампа пытается вернуть данный механизм к его изначальным задачам, связанным, прежде всего, со сдерживанием влияния Китая».

По мнению эксперта, для некоторых членов этого альянса, например, для Великобритании или Канады, активно вовлеченных в украинский кризис, американское решение станет достаточно болезненным.

«Но, по всей видимости, им придется с ним смириться, признав, что блок «Пять глаз» выполняет не глобальные, а узкие, региональные функции. Прежде всего, в контексте нарастающего противостояния США и Китая», — резюмировал Кортунов.

По данным американского телеканала CBS, еще 20 июля директор национальной разведки США Тулси Габбард подписала директиву, запрещающую передавать партнерам информацию по переговорам между Россией и Украиной. Ограничения не касаются открытых сведений – только тех данных, которые добыли спецслужбы Соединенных Штатов.

Ранее Трамп не исключил, что США будут действовать «иначе» в решении украинского вопроса.