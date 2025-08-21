На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США началось расследование из-за импорта российского палладия

Министерство торговли США начало расследования в отношении импорта палладия из РФ
Павел Лисицын/РИА Новости

Министерство торговли США инициировало антидемпинговое и компенсационное расследования, касающиеся импорта палладия из Российской Федерации. Об этом пишет «Интерфакс».

Данные расследования проводятся в связи с обращением, поступившим от компании Sibanye-Stillwater и Объединенного профсоюза сталелитейщиков (United Steelworkers Union) США, которые просят рассмотреть вопрос о введении пошлин на импорт российского палладия в целях обеспечения непрерывной работы рудника Stillwater, расположенного в штате Монтана.

Министерство торговли ожидает получения комментариев и возражений по существу проводимых расследований до 18 сентября.

Следующим этапом рассмотрения заявлений, поданных компанией Sibanye, станет принятие решения Комиссией по международной торговле (US International Trade Commission, ITC). В течение 45 дней с момента подачи ходатайства ITC должна определить, имеются ли основания для признания ущерба, наносимого промышленности США импортом палладия российского происхождения. Министерство торговли пояснило, что отрицательное решение ITC приведет к прекращению проводимого расследования.

Ранее Эстония ввела запрет на импорт изобутана из России.

