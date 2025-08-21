В России оценили шансы Европы «использовать» Трампа для давления на Москву

Европейские лидеры демонстрируют лояльность президенту США Дональду Трампу просто из-за отсутствия у них собственных адекватных предложений по решению украинского конфликта. Об этом заявил в разговоре с «Газетой.Ru» политолог, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Так эксперт прокомментировал недавнее сообщение издания Politico о том, будто Европа через Трампа готовит ловушку для России.

Оленченко полагает, что все гораздо проще и «использовать» американского лидера европейцы не смогут.

«На мой взгляд, в том раскладе, который представляет издание Politico, есть по меньшей мере два слабых моменты. Во-первых, само по себе оно обслуживает интересы американской Демократической партии. Поэтому логично, что заинтересовано при каждом удобном случае выставлять Трампа в невыгодном свете, как сейчас: якобы вот европейцы его всячески используют, хотят провести», — отметил эксперт.

Второй сомнительный аргумент касается уже собственно представителей Европы, подчеркивает политолог.

«Важно помнить, что сами нынешние западноевропейские руководители не отличаются каким-то дипломатическим изяществом или политической искусностью. И тезис о том, что они якобы специально сейчас поддерживают Трампа, с какими-то далеко идущими целями, — это всего лишь попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Они продолжают тиражировать так называемый силовой вариант решения конфликта, который не находит отклика в мире. Но ничего другого у них просто нет, потому приходится прислушиваться к Трампу, и их такое поведение связано именно с этим, а не с тем, что они какие-то особо хитрые», — заключил Оленченко.

По данным источников, цитируемых Politico, европейские лидеры сейчас якобы специально демонстративно начинают поддерживать мирные усилия президента США. Цель — позднее свалить любые провалы в переговорах на Москву и заставить Трампа принять новые жесткие санкции против России.

