Лавров рассказал, как американская сторона оценила его свитер с надписью «СССР»

Лавров: американской стороне понравился свитер с надписью «СССР»
Kevin Lamarque/Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал, что американская сторона оценила свитер «СССР», в котором он прибыл на саммит на Аляске.

«Без всяких истерик, просто сказали, что им понравилась эта рубашка, как Марко Рубио выразился», — сказал Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства, из его свитера раздули сенсацию, в которой на самом деле нет ничего необычного. Лавров выразил мнение о том, что сейчас многие производители делают товары с советской символикой, и в этом нет ничего зазорного, поскольку это «часть нашей жизни, часть нашей истории».

15 августа глава МИД РФ Сергей Лавров перед саммитом «Россия-США» прибыл в отель в Анкоридже в свитере челябинского бренда SelSovet с надписью «СССР» и приковал внимание СМИ. Британский телеканал Sky News отметил, что элемент гардероба министра представляет собой интересную отсылку к временам холодной войны между США и СССР во второй половине XX века. В день саммита свитер был доступен в продаже по цене 10 990 рублей.

Ранее создатели свитера Лаврова сообщили, что перешли на круглосуточную работу из-за бума заказов.

