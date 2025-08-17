На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белоруссии заявили, что Западу не нужен мир на Украине

Совбез Белоруссии: Запад не заинтересован в остановке боевых действий на Украине
true
true
true
close
Минобороны Республики Беларусь

Западные страны не проявляют заинтересованности в прекращении или даже временной приостановке боевых действий на территории Украины. Об этом он заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в эфире телеканала СТВ.

По его словам, политики Запада крайне негативно реагируют на любые предложения об остановке или приостановке военной операции.

Кроме того, Вольфович отметил, что особенно ярко «расцвела милитаристская политика» в Польше и странах Прибалтики.

13 августа заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что подписание Украиной акта о капитуляции обернется поражением для Польши. По мнению замминистра, унижение Украины и ее вынужденная капитуляция станут серьезным ударом, как непосредственно для Польши, так и лично для президента Кароля Навроцкого. Томчик подчеркнул, что если президент Навроцкий не использует свои связи с США и Киев все же пойдет на подписание акта о капитуляции, это создаст проблемы для Польши на многие годы вперед.

Ранее в МИД России раскрыли, сколько продержится Украина без помощи Запада.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами