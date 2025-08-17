Совбез Белоруссии: Запад не заинтересован в остановке боевых действий на Украине

Западные страны не проявляют заинтересованности в прекращении или даже временной приостановке боевых действий на территории Украины. Об этом он заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в эфире телеканала СТВ.

По его словам, политики Запада крайне негативно реагируют на любые предложения об остановке или приостановке военной операции.

Кроме того, Вольфович отметил, что особенно ярко «расцвела милитаристская политика» в Польше и странах Прибалтики.

13 августа заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что подписание Украиной акта о капитуляции обернется поражением для Польши. По мнению замминистра, унижение Украины и ее вынужденная капитуляция станут серьезным ударом, как непосредственно для Польши, так и лично для президента Кароля Навроцкого. Томчик подчеркнул, что если президент Навроцкий не использует свои связи с США и Киев все же пойдет на подписание акта о капитуляции, это создаст проблемы для Польши на многие годы вперед.

