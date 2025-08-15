В России допустили, что ЕС сместит правительства нескольких европейских стран

Заявления министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто о планах Европейского союза отстранить от власти нынешних лидеров Венгрии, Словакии и Сербии имеют право на существование по нескольким причинам. Об этом «Газете.Ru» заявила директор центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Екатерина Энтина.

«Слова Сийярто о планах ЕС отстранить от власти нынешних лидеров Венгрии, Словакии и Сербии имеют право на существование. Однако отношение к лидерам этих трех стран принципиально разное. Если мы говорим о Венгрии и премьер-министре Викторе Орбане, то он на сегодняшний день действительно представляет, хотя бы с точки зрения политической риторики, основное звено евроскептиков внутри Евросоюза. При этом пока Брюссель обладает всей полнотой механизмов влияния на его решения. Вопреки тому, что венгры считают неправильной санкционную политику в отношении России, поторговавшись они всегда присоединяются ко всем пакетам антироссийских санкций», — пояснила политолог.

Брюсселю принципиально важно не допустить создания коалиции вокруг Будапешта по примеру той, которая была до 2022 года в составе Чехии, Польши и частично Италии, отметила Энтина. На сегодняшний день новая коалиция формируется по линии Словакии, частично Словении и Сербии, а потому «ЕС хочет минимизировать возможности влияния Венгрии на общеевропейские процессы», добавила политолог.

«Если же мы говорим о Сербии, то отношение Брюсселя к Вучичу бывает критическим, но вместе с тем понятно, что он остается вполне конструктивным переговорщиком и не отказывается от евроинтеграционного пути. И в этом смысле сравнивать его фигуру с Фицо или Орбаном мне кажется преувеличением по степени его неприятия Брюсселем», — заключила Энтина.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто написал в своих социальных сетях, что лидеры Европейского союза усиливают давление на правительства Венгрии, Словакии и Сербии, стремясь добиться их отстранения от власти.

