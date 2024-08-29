Экс-невестке Назарбаева вынесли приговор

Бывшую супругу племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Гульмиру Сатыбалды приговорили к 12 годам заключения. Об этом сообщает Orda.kz.

По данным источника, экс-невестку Назарбаева признали виновной по статьям «незаконное лишение свободы», а также «вымогательство» и «самоуправство».

Кроме того, приговор вынесли ее водителю Мади Батыршаеву — его приговорили к 9 годам лишения свободы в рамках статьи «незаконное лишение свободы».

Помимо лишения свободы суд постановил взыскать с Сатыбалды материальный ущерб на сумму 2,6 миллиарда тенге (свыше 494 миллионов рублей) а также еще 10 миллионов тенге (более 1,9 миллиона рублей) в качестве морального ущерба.

В свою очередь Батыршаев также должен выплатить потерпевшему 2 миллиона тенге (около 380 тысяч рублей) морального ущерба.

17 марта 2022 года антикоррупционная служба Казахстана сообщила, что Гульмира Сатыбалды была задержана по подозрению в рейдерском захвате бизнеса, который был совершен вместе с бывшим супругом. Ее также заподозрили в хищении в 2021 году бюджетных средств и в краже денег, выделенных государством на строительно-монтажные работы для объектов Универсиады-2017 в Алма-Ате. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

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