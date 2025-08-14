На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Пусть вас поменяют, как памперс»: депутат из Орска пожелал коллегам замены

В Орске депутат городского совета выступил в тельняшке и с памперсом
ORSK7.Ru

В Орске на заседании городского совета депутат Виталий Омельченко организовал перфоманс, за который ему большинством голосов объявили замечание. Как сообщает Orsk.ru, народный избранник во время выступления разделся до тельняшки и, тряся подгузником, предложил коллегам уступить свои кресла новым кандидатам.

«Хочу пожелать большинству из вас от жителей Орска, чтоб вас меняли с такой же периодичностью, как меняются эти памперсы», – сказал Омельченко.

Как заявил изданию «Подъём» председатель совета городских депутатов Тимофей Чирков, народные избранники вправе выражать свое мнение.

«Человек творческий, проявляет себя так, как считает это возможным. Депутаты все равны и вправе выражать свое мнение. Если больше предложить нечего, то и памперс – это тоже мнение», – прокомментировал Чирков.

В завершение мероприятия председатель совета депутатов предложил сделать совместное фото и обратился к Омельченко с предложением присоединиться: «Виталий Владимирович, памперс свой не забудьте». В ответ Омельченко заметил: «Тимофей Александрович, а за шарик, который вы у меня украли три года назад, я вас прощаю. Живите с Богом».

Как сообщают местные СМИ, речь шла о курьезном случае, когда Виталий Омельченко пришел на заседание с надувной золотой двойкой — символом двойных стандартов — чтобы выступить по отчету о работе горсовета за год.

Ранее депутаты Госдумы запретили «группам извращенцев» организовывать для россиян игровые квесты.

