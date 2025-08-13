В России объяснили переход ВСУ на «советскую модель» командования

Переход Вооруженных сил Украины на «советскую модель» командования после трех лет конфликта говорит о том, что ни американская, ни британская модели не работают, заявил «Газете.Ru» директор Центра стратегической конъюнктуры, военный эксперт Иван Коновалов.

«Когда американские СМИ заявляют, что ВСУ перешли на советскую модель командования, то они фактически расписываются в бессилии Соединенных Штатов. Это в целом не удивительно, потому что Штаты никогда в конфликтах классической схемы не участвовали. Американские военные привыкли гоняться по горам и пустыням за террористами и использовать разрушительное оружие, как было с Японией или Югославией», — сказал военный эксперт.

По его мнению, американскому командованию стоит задуматься о своей способности воевать, а не говорить, что ВСУ переняли «варварские методы командования СССР».

Американская газета The Wall Street Journal пишет, что ВСУ перешли от децентрализованной системы командования к советской модели организации войск. По утверждению издания, украинская армия скатилась к «жесткому, иерархически организованному подходу к ведению боевых действий».

