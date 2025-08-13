На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России объяснили переход ВСУ на «советскую модель» командования

Военный эксперт Коновалов: США не умеют воевать, поэтому ВСУ перешли на модель СССР
true
true
true
close
Sgt Jimmy Wise/UK MOD/Reuters

Переход Вооруженных сил Украины на «советскую модель» командования после трех лет конфликта говорит о том, что ни американская, ни британская модели не работают, заявил «Газете.Ru» директор Центра стратегической конъюнктуры, военный эксперт Иван Коновалов.

«Когда американские СМИ заявляют, что ВСУ перешли на советскую модель командования, то они фактически расписываются в бессилии Соединенных Штатов. Это в целом не удивительно, потому что Штаты никогда в конфликтах классической схемы не участвовали. Американские военные привыкли гоняться по горам и пустыням за террористами и использовать разрушительное оружие, как было с Японией или Югославией», — сказал военный эксперт.

По его мнению, американскому командованию стоит задуматься о своей способности воевать, а не говорить, что ВСУ переняли «варварские методы командования СССР».

Американская газета The Wall Street Journal пишет, что ВСУ перешли от децентрализованной системы командования к советской модели организации войск. По утверждению издания, украинская армия скатилась к «жесткому, иерархически организованному подходу к ведению боевых действий».

Ранее в Польше испугались капитуляции Украины после саммита на Аляске.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами