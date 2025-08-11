На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Венесуэла передала в ООН документы по спору с Гайаной

Венесуэла передала Международному суду ООН документы по спору с Гайаной
true
true
true
close
Luis Soto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Венесуэла передала в Международный суд ООН 50 томов документов, которые подтверждают право Боливарианской Республики на Гайану-Эссекибо, территорию, являющуюся предметом спора с Гайаной. Об этом заявила исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в телевизионном выступлении на Venezolana de Televisión.

Родригес зачитала коммюнике МИД Венесуэлы, в котором говорится о «расширении официальной позиции в отношении суверенного права и исторической правде о Гайане-Эссекибо». При этом дипведомство подчеркнуло, что Венесуэла не признает юрисдикцию Международного суда ООН в разрешении этого территориального спора с Гайаной.

Внешнеполитическое ведомство обратило внимание на обязанность Гайаны выполнять международные договоры и сесть за стол переговоров. МИД Венесуэлы подтвердил приверженность основополагающим принципам Устава ООН, включая полную и исключительную приверженность Женевскому соглашению.

Вопрос о принадлежности территории Гайана-Эссекибо (159 500 кв. км) продолжается более ста лет. Обострение конфликта произошло после открытия в 2015 году месторождений, содержащих не менее 10 млрд баррелей нефти, и предоставления Гайаной компании ExxonMobil концессии на нефтедобычу.

Ранее США увеличили до $50 млн награду за информацию для ареста президента Венесуэлы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами