На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Британские СМИ назвали стоимость сделки о передаче Маврикию архипелага Чагос

Telegraph: Британия заплатит $47 млрд за передачу Маврикию Чагоса
true
true
true
close
Martin Moxter/Global Look Press

Великобритании заплатит за передачу Маврикию архипелага Чагос в 10 раз больше, чем говорил британский премьер-министр Кир Стармер. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на расчеты правительства.

«Собственная оценка правительства стоимости передачи этой британской территории в Индийском океане Маврикию составляет почти £35 млрд ($47 млрд — прим. ред.) … намного больше, чем £3,4 млрд ($4,5 млрд), о которых заявлял публично Кир», — отмечается в материале.

По данным издания, в документе правительственного департамента статистики (GAD) говорится, что власти Британии занизили стоимость сделки, поскольку при подсчете учитывали инфляцию, а также использовали спорный метод оценки для долгосрочных проектов.

Отмечается, что некоторые консерваторы уже обвинили лейбористов в том, что они сокрыли реальную стоимость сделки о передаче архипелага.

22 мая агентство Associated Press писало, что Британия подписала соглашение о передаче Маврикию суверенитета над спорными островами Чагос. В соответствии с соглашением Лондон будет выплачивать Маврикию £101 млн (свыше 10,7 млрд рублей) в год за аренду базы сроком не менее 99 лет.

Как заявил Стармер, эта база, которой управляют американские войска, имеет решающее значение для британской борьбы с терроризмом, а также является основой британской безопасности.

Чагос — это архипелаг из семи атоллов с более чем 60 тропическими островами в Индийском океане. Он был отделен от Маврикия в 1965 году, когда страна была еще британской колонией. Маврикий обвинял Великобританию в колониальной оккупации архипелага, заявляя, что его незаконно заставили отказаться от прав на острова

Ранее Аргентина напомнила Лондону о необходимости возобновить переговоры о статусе Фолклендских островов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами