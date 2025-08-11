Великобритании заплатит за передачу Маврикию архипелага Чагос в 10 раз больше, чем говорил британский премьер-министр Кир Стармер. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на расчеты правительства.

«Собственная оценка правительства стоимости передачи этой британской территории в Индийском океане Маврикию составляет почти £35 млрд ($47 млрд — прим. ред.) … намного больше, чем £3,4 млрд ($4,5 млрд), о которых заявлял публично Кир», — отмечается в материале.

По данным издания, в документе правительственного департамента статистики (GAD) говорится, что власти Британии занизили стоимость сделки, поскольку при подсчете учитывали инфляцию, а также использовали спорный метод оценки для долгосрочных проектов.

Отмечается, что некоторые консерваторы уже обвинили лейбористов в том, что они сокрыли реальную стоимость сделки о передаче архипелага.

22 мая агентство Associated Press писало, что Британия подписала соглашение о передаче Маврикию суверенитета над спорными островами Чагос. В соответствии с соглашением Лондон будет выплачивать Маврикию £101 млн (свыше 10,7 млрд рублей) в год за аренду базы сроком не менее 99 лет.

Как заявил Стармер, эта база, которой управляют американские войска, имеет решающее значение для британской борьбы с терроризмом, а также является основой британской безопасности.

Чагос — это архипелаг из семи атоллов с более чем 60 тропическими островами в Индийском океане. Он был отделен от Маврикия в 1965 году, когда страна была еще британской колонией. Маврикий обвинял Великобританию в колониальной оккупации архипелага, заявляя, что его незаконно заставили отказаться от прав на острова

Ранее Аргентина напомнила Лондону о необходимости возобновить переговоры о статусе Фолклендских островов.