На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Депутат Рады заявил, что Запад поставляет Украине «металлолом» вместо оружия

Депутат Рады Федиенко пожаловался на качество поставок оружия от Запада
close
РИА Новости

Западные страны поставляют на Украину металлолом вместо современного оружия. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Федиенко, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Смотрите, из того, что я видел на фронтах, на ремонтных предприятиях и так далее — там нет современной техники», — заявил он.

По словам депутата, Киеву поставляют немецкие зенитные самоходные установки (ЗСУ) Flakpanzer Gepard или другое подобное оружие 60-х — 70-х годов. Он отметил, что когда техника поставляется, на ее доработку и введение в строй уходит от трех до шести месяцев.

Федиенко подчеркнул, что хотел бы видеть на передовой современные американские ракеты или минометы.

До этого агентство Reuters со ссылкой на Пентагон писало, что Государственный департамент США одобрил продажу Украине оборудования, услуг по ремонту и материально-техническому обеспечению гаубиц M777 на сумму примерно $104 млн. Он также одобрил возможную продажу Украине услуг по транспортировке и консолидации. По данным Пентагона, сумма сделки может составить примерно $99,5 млн.

Ранее политолог назвал возможную цель для удара «Орешником».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами