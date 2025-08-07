Западные страны поставляют на Украину металлолом вместо современного оружия. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Федиенко, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Смотрите, из того, что я видел на фронтах, на ремонтных предприятиях и так далее — там нет современной техники», — заявил он.

По словам депутата, Киеву поставляют немецкие зенитные самоходные установки (ЗСУ) Flakpanzer Gepard или другое подобное оружие 60-х — 70-х годов. Он отметил, что когда техника поставляется, на ее доработку и введение в строй уходит от трех до шести месяцев.

Федиенко подчеркнул, что хотел бы видеть на передовой современные американские ракеты или минометы.

До этого агентство Reuters со ссылкой на Пентагон писало, что Государственный департамент США одобрил продажу Украине оборудования, услуг по ремонту и материально-техническому обеспечению гаубиц M777 на сумму примерно $104 млн. Он также одобрил возможную продажу Украине услуг по транспортировке и консолидации. По данным Пентагона, сумма сделки может составить примерно $99,5 млн.

