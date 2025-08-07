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Почетного консула Армении в Екатеринбурге освободили от должности

МИД Армении снял с должности почетного консула в Екатеринбурге Спартакяна
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Depositphotos

Армения освободила от должности почетного консула в Екатеринбурге Нарека Спартакяна, раскритиковавшего Ереван из-за позиции по Армянской апостольской церкви. Об этом сообщило агентство Sputnik Армения со ссылкой на армянский МИД.

Такое решение в МИД Армении не объяснили.

28 июля агентство Ura.ru со ссылкой на источники сообщило, что Спартакяна намерены лишить дипломатического статуса в связи с тем, что он не согласен с позицией руководства страны в отношении Армянской апостольской церкви и арестом миллиардера Самвела Карапетяна, который поддержал церковь.

Спартакян вырос в Екатеринбурге, окончил Уральский федеральный университет имени Ельцина. Его назначили почетным консулом в 2018 году. Агентству бывший консул Армении заявил, что остается жить в Екатеринбурге.

Ранее Пашинян выдвинул условие для арестованного в Армении Карапетяна.

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