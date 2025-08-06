Мишустин подверг жесткой критике ситуацию с нагрузкой на учителей

Мишустин назвал безобразием трату времени учителями на бумаги, а не преподавание

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал безобразием ситуацию, когда учителя тратили больше времени на работу с документами, чем на работу с детьми. Об этом он сказал в ходе встречи с руководителем Рособрнадзора Анзором Музаевым, передает ТАСС.

Премьер отметил, что при прежней системе образования учителя больше времени тратили на заполнение разных форм, формуляров, чем на непосредственный контроль за уроками, на методологию и преподавание.

По словам Мишустина, Рособрнадзор серьезно занимается этим вопросом. Он попросил Музаева выступить с докладом о том, как проходит работа по сокращению бюрократической нагрузки на учителей. Глава ведомства ответил, что количество документов, необходимых к заполнению, сильно уменьшилось — в среднем в 25 раз.

Премьер похвалил такое продвижение.

Кроме того, Мишустин подчеркнул важность комфортных условий при проведении единых выпускных экзаменов ЕГЭ и ОГЭ для учащихся, педагогов и родителей. Политик отметил, что государственная аттестация — это серьезное испытание, вызывающее стресс у учеников и их родных, а экзамены должны позволять детям показать свои знания и таланты.

Ранее Минпросвещения определило нормы часов работы для учителей.