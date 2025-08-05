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ЕР приостановила членство в партии арестованного по делу о мошенничестве чиновника

ЕР приостановила членство в партии арестованного чиновника Сафиуллина
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Официальный портал города Оренбурга

«Единая Россия» приостановила членство в партии арестованного по делу о мошенничестве заместителя председателя Ленинского района города Оренбурга Артема Сафиуллина. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оренбургского регионального отделения партии.

Московский районный суд Нижнего Новгорода арестовал Сафиуллин до 25 сентября включительно. По данным сайта горсовета, с 2019 года Сафиуллин работает коммерческим директором компании «Эллипс». 10 сентября 2017 года он был назначен депутатом оренбургского городского совета, в 2020 году был переизбран на новый срок.

По данным источника агентства, Сафиуллину вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В аппарате оренбургского городского совета рассказали, что у них нет никаких сведений о вероятном задержании чиновника.

При этом в Telegram-каналах распространилось информация о том, что задержание может быть связано с контрактом на работы на канализационных очистных сооружениях в Нижегородской области.

Ранее бывшего сотрудника Росгвардии обвинили в мошенничестве.

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