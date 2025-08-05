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В России предрекли суд над Санду из-за приговора Гуцул

Сенатор Джабаров: Санду после приговора Гуцул сама может оказаться за решеткой
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Global Look Press

Власти Молдавии в лице президента Майи Санду приговором главе Гагаузии Евгении Гуцул хотят убрать политического конкурента. При этом Санду сама может оказаться в тюрьме на фоне непопулярности ее политики. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Я думаю, что эта попытка убрать политического соперника закончится для Санду печально. В лучшем случае свое будущее она проведет на Западе, может, в той же Румынии или еще где-то. А в худшем случае окажется на месте Гуцул по приговору суда за то, что она творила последние годы», — подчеркнул сенатор.

По оценке Джабарова, Санду использует методы президента Украины Владимира Зеленского и главы Франции Эммануэля Макрона. Последний «расправлялся» с правым политиком Марин Ле Пен так же, считает он.

Гуцул, отметил сенатор, пользуется поддержкой не только в Гагаузии, но и в России, поэтому рано или поздно приговор закончится ее освобождением.

«История показывает, что это будет не конец политической карьеры, а, наоборот, ее рост», — подытожил Джабаров.

5 августа суд в Кишиневе приговорил Гуцул к 7 годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор».

Ранее в Кремле заявили о попрании норм демократии в Молдавии на фоне ареста Гуцул.

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