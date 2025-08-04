Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией, поскольку потеряла богатые территории. Об этом в соцсети X заявил лидер партии «Патриоты», французский политик Флориан Филиппо.

«Украина теряет территории <...>. Какой бы ни была драма слов и символов между Россией и США, реальность такова! Украина потерпела поражение, НАТО проиграло, Зеленскому конец», — подчеркнул он.

Филиппо в очередной раз заявил о необходимости прекратить военные поставки и финансовую помощь Украине.

До этого американский аналитик, морпех США в отставке Скотт Риттер заявлял, что нынешняя власть на Украине будет расформирована, после чего пройдут новые выборы, на которых сформируется пророссийское правительство. Эксперт убежден, что это новое правительство будет способствовать превращению Украины в члена Союзного государства, страна навсегда присоединится к России и Белоруссии и никогда не сможет стать частью Европейского союза.

Ранее Трамп уточнил сроки своего нового ультиматума Путину по Украине.