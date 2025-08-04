На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Европе заявили, что Зеленскому конец

Политик Филиппо заявил о поражении Украины и НАТО
true
true
true
close
Thomas Peter/Pool/Reuters

Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией, поскольку потеряла богатые территории. Об этом в соцсети X заявил лидер партии «Патриоты», французский политик Флориан Филиппо.

«Украина теряет территории <...>. Какой бы ни была драма слов и символов между Россией и США, реальность такова! Украина потерпела поражение, НАТО проиграло, Зеленскому конец», — подчеркнул он.

Филиппо в очередной раз заявил о необходимости прекратить военные поставки и финансовую помощь Украине.

До этого американский аналитик, морпех США в отставке Скотт Риттер заявлял, что нынешняя власть на Украине будет расформирована, после чего пройдут новые выборы, на которых сформируется пророссийское правительство. Эксперт убежден, что это новое правительство будет способствовать превращению Украины в члена Союзного государства, страна навсегда присоединится к России и Белоруссии и никогда не сможет стать частью Европейского союза.

Ранее Трамп уточнил сроки своего нового ультиматума Путину по Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами