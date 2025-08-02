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В США объяснили, почему Трамп хочет ввести санкции против торговых партнеров РФ

Постпред США при НАТО Уитакер: Трамп использует санкции как рычаг давления на РФ
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Leah Millis/Reuters

Президент США Дональд Трамп использует санкции и тарифы в качестве рычага давления на РФ, чтобы добиться прекращения огня на Украине к 8 августа. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на постоянного представителя Вашингтона при НАТО Мэттью Уитакера.

Он выразил уверенность, что введение вторичных санкций и тарифов против торгующих с Москвой государств должно лишить ее ключевых экономических партнеров.

«У РФ не останется друзей, не будет торговых партнеров, и ее способность финансировать войну прекратится», — отметил Уитакер.

14 июля американский лидер пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины против Москвы и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней в зоне украинского конфликта не будет введен режим прекращения огня. Но позже Трамп сократил этот срок до 10 дней. Он уточнил, что срок его ультиматума об окончании боевых действий на Украине подойдет к концу 8 августа. Какие политические и экономические последствия ожидают эксперты в связи с ультиматумом хозяина Белого дома — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в сенате США призвали РФ «не шутить» с Трампом.

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