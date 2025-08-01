Британцы отказались называть детей именем премьер-министра

В Британии ни одного ребенка не назвали Киром после прихода премьера к власти

Родители в Великобритании отказались от имени Кир после прихода к власти премьер-министра страны Кира Стармера. Об этом пишет газета The Daily Mail со ссылкой на исследование Управления национальной статистики.

С июля 2024 года ни один новорожденный мальчик не получил имя Кир. Как отмечает издание, впервые за всю историю ни один родитель не решился дать своему сыну такое же имя, как у лидера лейбористов.

До вступления в должность Стармера четверо детей были названы Киром. Однако после победы лидера лейбористов на выборах его имя полностью исчезло из списка. Имя Кир происходит от ирландского слова 'dubh', что означает темный или чернота. Это имя также имеет шотландские корни.

Результаты исследования говорят об отсутствии популярности премьер-министра среди молодых родителей, подчеркивает издание.

При этом имена некоторых политических соперников Стармера продолжают пользоваться популярностью у родителей — за это время 16 детей получили имя Борис.

Ранее лидер оппозиции Британии раскритиковала Стармера из-за Палестины.