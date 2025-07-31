В МИД отреагировали на объявление Тины Канделаки в розыск на Украине

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала абсурдом тот факт, что служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск заместителя генерального директора холдинга «Газпром-медиа», директора телеканала ТНТ Тину Канделаки. Соответствующий пост дипломат опубликовала в своем Telegram-канале.

«В розыск они ее объявляют повторно с 2022 года. Операция «Шерше ля фам» в исполнении киевского режима», — написала Захарова.

СБУ объявила в розыск Канделаки 31 июля.

Российскую журналистку объявили в розыск в республике еще в марте 2022 года. Тогда ей предъявили обвинения «в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

В 2017 году украинский экстремистский сайт «Миротворец» внес в свою базу личные данные Тины Канделаки за посещение Республики Крым и поддержку действий Российской Федерации.

Ранее СБУ возбудила уголовное дело в отношении Маргариты Симоньян.