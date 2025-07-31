Володин перечислил важные законы, вступающие в силу в августе

Володин: в России с августа вступят в силу законы о подростках, СВО и памятниках

В России с августа вступает в силу несколько новых законов, ранее одобренных парламентом и подписанных президентом. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что среди ключевых изменений — требование об обязательном согласии родителей на открытие банковских счетов для несовершеннолетних. Закон призван защитить подростков от вовлечения в мошеннические схемы, когда их используют для обналичивания похищенных денег. Ожидается, что родительский контроль поможет снизить риск подобных преступлений.

Еще одно нововведение — возможность отказаться от получения SMS-рассылок, подав заявление оператору связи. Мера направлена на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством, а также на уменьшение количества спама.

Володин добавил, что с августа вводится уголовная ответственность за надругательство над воинскими захоронениями и памятными объектами. Закон распространяется как на территории РФ, так и за ее пределами. Максимальное наказание по этой статье составит до пяти лет лишения свободы.

Также продлен срок действия результатов ЕГЭ для участников специальной военной операции. Это позволит военнослужащим получить доступ к образованию даже после длительного перерыва.

Кроме того, вступил в силу закон, освобождающий бойцов СВО и членов их семей от уплаты госпошлины при подаче в суд заявлений для установления юридически значимых фактов. Эта мера должна упростить оформление документов и снизить нагрузку на семейный бюджет.

Еще один новый закон устанавливает уголовную ответственность за незаконные действия с немаркированной алкогольной, табачной и никотинсодержащей продукцией, если они совершены в крупном размере. Речь идет о производстве, хранении, перевозке и продаже таких товаров без обязательной маркировки или сведений, предусмотренных российским законодательством.

Ранее в Подмосковье изменились правила получения земли для мигрантов за счет региона.