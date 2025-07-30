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Генконсульство России уличило шотландскую газету в русофобии

Генконсульство в Шотландии: статья Scotsman является попыткой разжечь русофобию
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В генеральном консульстве России в Эдинбурге обратили внимание на статью, опубликованную в шотландской газете Scotsman под заголовком «Как Россия возлагает символы своей войны на Украине на шотландские военные мемориалы». В генконсульстве раскритиковали публикацию, уличив это СМИ в русофобии. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале диппредставительства.

Речь идет о статье историка с польским именем Томаш Камуселла, в которой говорится, что возложение венков и цветов российскими дипломатами к памятникам борцам с нацизмом и военному сотрудничеству Советского Союза и Великобритании во время Второй мировой войны якобы является «распространением неоимпериалистических идей» и «психологической операцией». Как утверждает автор, России «не существовало в 1945 году», а георгиевская лента якобы впервые появилась в России в 2014 году. Кроме того, Камуселл заявил, что русские «проникают к европейцам с заднего двора» и «ждут подходящего момента, чтобы исполнить волю своего сюзерена».

В генконсульстве назвали эту статью очередной безнравственной попыткой разжечь русофобию в Шотландии, пересмотреть историю Второй мировой войны и очернить память всех, кто отдал свои жизни за победу над нацистской Германией, а также военное сотрудничество между народами СССР и Британии в 1941-1945 годах, посеять вражду и ненависть.

«Возложение цветов к мемориалам является проявлением взаимного уважения и служит сохранению памяти о совместной борьбе с фашизмом. Уверены, что так считает и большинство жителей Шотландии», — сказано в заявлении.

В генконсульстве также назвали слова Камуселла о русских ярким примером ксенофобии, направленной против конкретной социальной группы по этническому признаку. Там призвали власти Шотландии проверить статью с точки зрения местных законов о преступлениях на почве ненависти.

Ранее в МИД России назвали Британию очагом «русофобской гнили».

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