В России дали определение заявлениям Трампа по ультиматуму России

Высказывания со стороны Вашингтона в последнее время носят «зигзагообразный характер», что несколько сбивает и путает. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

«У разных политиков и лидеров совершенно разные ход мышления и поведение. Президент США Дональд Трамп использует так называемые зигзагообразные методы. То есть сначала говорится одно, а потом эта позиция немного корректируется и откатывается назад. С учетом того, что Трамп постоянно в центре политического и медийного внимания, подобный подход позволяет произвольно корректировать свою линию поведения», — пояснил сенатор.

По его мнению, не стоит воспринимать Трампа, как ненадежного политика в связи с тем, что он часто менял свою позицию. Карасин считает, что это просто его особый политический стиль.

«Подчеркну, что в России мы живем своим умом и ориентируемся на собственные интересы и то, что нужно стране. Поэтому высказывания американской администрации мы учитываем и слышим, но действуем соответственно нашим планам», — заключил сенатор.

Во вторник вечером Трамп заявил, что срок его 10-дневного ультиматума об окончании конфликта России и Украины следует отсчитывать с 29 июля. Американский лидер недоволен тем, что российский президент Владимир Путин никак не отреагировал на его угрозы.

Трамп обещал ввести вторичные пошлины против стран, покупающих российские энергоносители, к началу осени, но в понедельник неожиданно сократил срок выполнения условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе рассказали, чего можно ждать от ультиматума Трампа по конфликту на Украине.